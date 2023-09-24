نائب محافظ البحيرة تفتتح معهد محروس نوار الإعدادى الثانوى الأزهرى بنديبة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معهد محروس نوار الإعدادى الثانوى الأزهرى بنين بقرية نديبة بمركز دمنهور، المقام بالجهود الذاتية على مساحة 10 قراريط بتكلفة إجمالية 7 ملايين و400 ألف جنيه، وهو مكون من خمسة طوابق كاملة التشطيب والتجهيز، ومكاتب إدارية، وفصول تعليمية، وحجرة حاسب آلي، ومعمل، ومكتبة، ودورات مياه، ومن المقرر دخوله الخدمة هذا العام .

جولة لتفقد مرافق المعهد

حيث تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أقسام وفصول وقاعات المعهد والذى يضم 17 فصلا دراسيا يحتوى على إجمالي 100 مقعد، ومعمل للعلوم، ومعمل كمبيوتر يضم 10 أجهزة حاسب آلي.

وعقب الافتتاح شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المؤتمرات والتي بدأت بتلاوة القرآن الكريم وكلمة للدكتورة نهال بلبع رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم إيماناً منه بأن العلم والمعرفة سبيل الأمة الأول للنهوض والتقدم.

دور الأزهر الشريف ومؤسساته فى نشر الوعى والتعريف بصحيح الدين

كما أكدت دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع، وكذا الاهتمام بالشباب والأطفال لإعداد أجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال .

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بدور المشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، معربة عن سعادتها بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

حضر الافتتاح الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الازهرية، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، والشيخ محمد السيد عبد الله شيخ المعهد ، والدكتور عزت درويش مدير الإدارة التعليمية، والنائب وليد الشرمه عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.