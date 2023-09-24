"على أرض مصر".. أول عرض مسرحي يجمع بين الطلاب والمعلمين في البحيرة

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بقيادة يوسف الديب وكيل الوزارة العرض المسرحى " على أرض مصر، والذى يعد هو الأول من نوعه والذي يجمع بين الطلاب ومعلميهم.

ويتناول العرض كفاح الشعب المصرى فى مواجهة المحتل عبر العصور، بداية من الانتصار على الهكسوس ومرورا بالحملات الصليبية، والمغول، والحملة الفرنسية، وحتى انتصار أهل رشيد على حملة فريزر، ويختتم العرض بالتعريف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من إنجازات عملاقة تتحقق يوم بعد يوما للوصول للجمهورية الجديدة.

العرض استكمال لمبادرة معلمون مبدعون

و اكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن العرض يعد استكمالا لمبادرة معلمون مبدعون التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، من خلال وحدة التواصل ودعم المعلمين بقيادة الأستاذ هاني قدري.

وسيتم عرض المسرحية على مسرح قصر ثقافة دمنهورخلال يومى الاثنين والاربعاء 25و27 من سبتمبر الجارى، ويرفع الستار فى تمام الساعة الثامنة من مساء ليتم إطلاق الستار على اول عمل مسرحى تنفذه مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

ابطال العرض المسرحي فى البحيرة

كما أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن العرض من تأليف هاني قدري، وإخراج محمد مبروك، إدارة مسرحية عبير الجوهري رانيا محمد، وديكور وملابس ريهام مسعد إيناس الشريف، أشعار عماد عامر، ألحان وغناء محمد ناصر.

يأتى ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية فى بناء الانسان المصري، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وبالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ، في ذكرى انتصار مدينة رشيد الخالدة على حملة فريزر الانجليزية، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.