الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نائب محافظ البحيرة ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان معرض دمنهور الـ6

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، افتتحت اليوم الثلاثاء، الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في دمنهور، وذلك بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والكاتب يوسف القعيد، وأحمد هواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة، ورجال الأزهر والكنيسة.

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وتفقد الحضور أجنحة المعرض، وجناح الطفل الذي يقدم مجموعة من الورش الفنية المختلفة للأطفال بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تفقدوا معرض الكاريكاتير الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير على هامشه، وشاهدوا مجموعة من العروض الفنية التي أقيمت خلال الافتتاح منها لعرض بالية لفرقة البالية التابعة لمكتبة مصر العامة.


وأشادت نهال بلبع بالمعرضن والتنظيم والعروض المختلفة، والبرنامج الثقافي الذي أعدته هيئة الكتاب على هامش الدورة السادسة، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق في ضوء تبنى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  لاستراتيجية بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب ودعوته بانتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة.


وأشارت إلى أهمية تنمية الوعى وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع  من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الارتقاء بالعقل والوجدان. 

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وأوضحت أن معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة، يعد استكمالاً لمسيرة النجاح على مدار 5 أعوام مضت، ودليلاً على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة والتى تعد إحدى أهم ركائز التنمية، وأنه واحد من فلسفات معارض المحافظات الإقليمية.


من جانبه أوضح الدكتور أحمد بهى الدين، أن الدورة السادسة من معرض دمنهور للكتاب تعكس الاهتمام باستمرارية المعرض، الذي يأتي في ظل احتفالات قومية مهمة، من بينها العيد القومي للمحافظة، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لافتا إلى أن مثل هذه المعارض تحرص على فكرة رفع الوعي بالقراءة، واتاحة الكتاب لكل الشعب المصري في كل محافظات الجمهورية باسعار مناسبة.


وأكد أهمية القراءة وتغذية العقل بالثقافة والعلوم، لافتا إلى دور القراءة فى تشكيل وبناء الإنسان المصري وتشكيل وعيه، وتعزيز الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن المعرض يقدم برنامجًا ثقافيا وفنيا كثيفا هذا العام يشارك فيه كوكبة من الكتاب والأدباء، سواء أبناء محافظة البحيرة، أو المحافظات الأخرى، وأنه يحتفي بالكاتب والمترجم الراحل السيد إمام ابن محافظة البحيرة.


ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 30 ناشرًا بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وجناح لوزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.


وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، ويرافق المعرض برنامج ثقافي وفني، يضم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، التي ترسخ لقيم المواطنة والانتماء، واستراتيجيات الجمهورية الجديدة، ويحتفي بالمبدعين والمفكرين في محافظة البحيرة.


المعرض يستمر من 26 سبتمبر الجاري حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

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