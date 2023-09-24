الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بـ1500 عنوان.. تعرف على مشاركات هيئة الكتاب في معرض دمنهور

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين في الدورة السادسة لـ معرض دمنهور للكتاب، المقرر افتتاحها مساء الثلاثاء المقبل بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها بالسلاسل كافة.

ومن أبرز الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني.

ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، و«موسوعة المضللون»، للدكتور محمد الباز، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

كذلك كتاب «وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم» من تأليف د.إلهام عبدالجليل، وتقديم الدكتورة سلوى علي ميلاد، وكتاب «بناء الرواية.. دراسات في الراوي والنوع» من تأليف الدكتور عايدي على جمعة، وكتاب "الأدب الشعبي الإفريقي" دراسات مقارنة، من تأليف الدكتور خالد أبوالليل، وكتاب «كيف تقرأ صورة؟ لغة الشكل الفني» من تأليف حسن سليمان.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة الـ 6 للمعرض ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين لمعرض دمنهور للكتاب 1500 عنوان السلاسل كافة

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