الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 30 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد لافتتاح الدورة الـ6 لمعرض دمنهور

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، المقرر افتتاحها في الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

30 ناشرًا يشاركون في هذه الدورة 

ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، ويرافق المعرض برنامج ثقافي وفني، يضم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، التي ترسخ لقيم المواطنة والانتماء، واستراتيجيات الجمهورية الجديدة، ويحتفي بالكوادر الثقافية في محافظة البحيرة.

 مواعيد وفترة انعقاد المعرض

المعرض يستمر من 26 سبتمبر الجاري حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

وقال أحمد بهي الدين إن معرض دمنهور للكتاب في دورته الجديدة يأتي مرآة لجمال حقيقي يتوغل داخل محافظة البحيرة ومشهدها الثقافي عمومًا، ويرسخ للهوية الثقافية المصرية.

 

وأضاف أن المعرض سيشهد هذا العام برنامجًا ثقافيًا كثيفًا، يتنوع بين لقاءات فكرية، وندوات أدبية، وأمسيات شعرية، إلى جانب الاحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية وأنشطة الطفل، التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في دمنهور وهيئة قصور الثقافة، لتعزيز التعاون الثقافي بين المؤسسات.

وأشار إلى أن وصول معرض دمنهور إلى الدورة السادسة يؤكد نجاحه على مدار الدورات السابقة، وحرص أهالي محافظة البحيرة على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض دمنهور للكتاب قيادات وزارة الثقافة

مواد متعلقة

احتفالًا باليوم العالمي للغة الإشارة.. عروض فنية ومسرحية لقصور الثقافة بالدقهلية

"نوابغ الثقافة المصرية".. في ورشة حكي لقصور الثقافة بالفيوم

ورش ديكوباج ودراما مسرحية وفنون شعبية بملتقى أهل مصر بالعريش

هيئة الكتاب تنعى عزالدين نجيب رئيس تحرير سلسلة ذاكرة الفنون

احتفالًا بالمولد النبوى.. فعاليات متنوعة بقصور الثقافة هذا الأسبوع

وزيرة الثقافة تنعى الفنان التشكيلى عز الدين نجيب

معرض للإصدارات والمنتجات الحرفية بقصور الثقافة ضمن ملتقى "أهل مصر" بالعريش

تفاصيل احتفاء دار الكتب بالانتهاء من ترميم المصحف الحجازى

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة