هيئة الكتاب تجوب محافظات مصر بمعارض الكتب

نجحت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الوصول بالكتاب إلى المواطنين، في العديد من المحافظات المصرية المختلفة من خلال مجموعة من معارض الكتب نظمتها الهيئة، على مدار الشهور الماضية، فضلا عن مشاركتها في معرض أخرى نظمتها بعض الجهات.



وترصد في هذا التقرير أبرز المعارض التي نظمتها الهيئة، أو التي شاركت فيها، بمشاركة العديد من دور النشر المصرية، ورافق تلك المعارض برامج ثقافية وفنية.

معرض فيصل الـ11 للكتاب

وكانت البداية بالدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، بأرض الهيئة في منطقة الطالبية بحي فيصل، والذي وأقيم في الفترة من 2 حتى 12 إبريل 2023، بمشاركة أكثر من 30 دار نشر إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.

وشاركت هيئة الكتاب في المعرض بأكثر من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي قدمت إصدارات الهيئة بأسعار تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

وقدمت الهيئة على مدار أيام المعرض برنامجًا ثقافيًا، شارك فيه العديد من الكتاب والمبدعين، ورجال الفكر والدين، كما شهد المعرض العديد من الفعاليات الفنية على مدار أيامه، تنوعت ما بين عروض لفرق الفنون الشعبية، وفقرات للسيرك القومي.

واحتوى المعرض أيضًا على برنامج لأنشطة الطفل، تخطى عددها الـ 150 فعالية ما بين ورش رسم، وتلوين، وأورجامي، وصناعات يدوية، وغيرها.

وشهد المعرض إقبالا جماهيريًا كبيرًا على مدار أيامه، وحقق مبيعات جيدة بالنسبة للهيئة، والناشرين المشاركين.



معرض الأوبرا الثاني للكتاب

وفي الفترة من 9 يوليو حتى 19 يوليو 2023، أقيم معرض دار الأوبرا الثاني للكتاب، على مساحة 1000 متر مربع، بمشاركة 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وشاركت هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها المختلفة.

وصاحب المعرض، برنامجًا ثقافيًا ضم مجموعة من الفاعليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر، وأيضًا لشباب الكتاب والمُفكرين.

وناقشت الفعاليات مجموعة مهمة من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناها في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية، وشارك في الفعاليات ما أكثر من 100 مثقفًا ومفكرًا من الأجيال المختلفة.

وحقق المعرض مبيعات جيدة بالنسبة للهيئة ودور النشر المشاركة نظرًا للإقبال الذي شهده على مدار أيامه.



معرض بورسعيد السادس للكتاب

أقيم معرض بورسعيد السادس للكتاب، في الفترة من 23 يوليو حتى 1 أغسطس 2023.

شارك في المعرض ما يقرب من «60» ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة.

صاحب المعرض برنامجًا ثقافيًا استمر على مدار أيامه، بمشاركة مجموعة من الكتاب والمبدعين، والمفكرين، والإعلاميين.



كما صاحبه برنامج فني، ضم مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة، لفرق الفنون الشعبية، والموسيقى العربية.

وقدم المعرض العديد من الورش الفنية المختلفة للأطفال، من بينها ورش رسم، وتلوين، وأورجامي، وتطريز، وعمل أشكال، ومجسمات، وغيرها.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا على مدار أيامه ساعد في تحقيق مبيعات جيدة للناشرين المشاركين في الدورة السادسة.

معرض رأس البر الرابع للكتاب

أقيمت فعاليات الدورة الـ 4 لمعرض رأس البر للكتاب، في الفترة من 7 أغسطس حتى 16 من الشهر ذاته.

وشارك في الدورة الرابعة لمعرض رأس البر للكتاب، ما يقرب من ٣٠ ناشرا ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

وشاركت هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عن الهيئة.

وشهد المعرض تقديم العديد من الورش المختلفة للأطفال على مدار أيامه، وضمت ورش رسم وتلوين، وأورجامي، وتطريز، وغيرها.

معرض السويس الأول للكتاب

أقيم معرض السويس الأول للكتاب، في الفترة من 26 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2023، بمشاركة ما يقرب من «40» ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة إلي جانب مكتبة مصر العامة.

وشاركت الهيئة في المعرض بأكثر من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة.

صاحب المعرض برنامج ثقافي، شارك فيه ما يقرب من 70 مثقفًا وأديبًا، استمر على مدار أيامه.

كما رافق المعرض برنامجًا فنيًا، لمجموعة من الفعاليات الفنية المختلفة، لفرق الفنون الشعبية، والموسيقى العربية.

كما شهد المعرض على مدار أيامه العديد من الورش المختلفة للأطفال.

وشهد المعرض على مدار ايامه إقبالا كبيرا من جماهير السويس، مما ساعد في تحقيق نجاح غير مسبوق للمعارض المحلية.

وشاركت هيئة الكتاب في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، كما شارك في معرض نادي القضاة بالمنيا، ومعرض النيابة الإدارية بالقاهرة، وتستعد في الوقت الحالي لتنظيم معرض دمنهور للكتاب، ومعرض شرم الشيخ، ومعرض مدينتي، ومعرض الإسكندرية للكتاب.