"الموت سبوبه للعايشين".. ديوان مسعود شومان بهيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة شعر العامية ديوان «الموت سبوبه للعايشين» للشاعر مسعود شومان.

وقال الشاعر محمود الحلواني رئيس تحرير السلسلة على غلاف الديوان: «هذا واحد من الدواوين التي نحرص على تقديمها من حين إلى آخر، من أجل أن نضرب عصفورين بحجر، أن نضيف إلى إصداراتنا عملا مميزا ، ثم - وهذا هو الأهم- أن نصل شعر العامية المصرية بعضه ببعض، فنستعيد جسوره وركائزه الغارقة بفعل عدد من النؤات العنيفة التي طالما عصفت به، فتركت الكثير منه منبتا لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى!

ولأننا نعرف أن هذا الدور لا يستطيع إنجازه غير أكابر أهل الصنعة، العارفين بمداخلها ومخارجها، فقد اخترنا أن نقدم في هذا العدد شاعرًا كبيرا، جمع فنون العامية من أطرافها، واستطاع أن يشكل منها نسيجا متجانسا أثرى قصيدته وميزها، وحافظ لها على هويتها، ووقع باسمه عليها بارزا، إنه الشاعر مسعود شومان، تجربة - كبيت العائلة تطل على أربعة نواص».

ومن أجواء الديوان:

مش طايق اللون الأسود

ولا طايق اللون الأبيض

ماشي لوحدى كأني خيال

فكرت أكون عتبة موال

والحزن في القلب يعضعض

یا نجم مالك تحت الليل طاير

كأنك سناره مشبوكه في دراع فوق الرمل

أنا اللي صوتي حزين زيك

هایم هنا وسط الكراكيب

والحرف في الضلمه مفضض

اسمع غنايا بلاد ضائعه

ولقوها في الصحرا بتنزف

قلد عيوني في بحر الدمع

والناي إذا قرر يعزف

وافهم لغايات وسطرني فوق الجناحات

مسي على الشوق لو تعرف

وقبل ما تعدي المركب

انزل على الجسر اتمضمض

البحر شط ملوش اخر

وأنا وانت سارحين على الميه والريم شبرين

يا ليل يا عين يا كحيل العين

اطعمنا بالهمس الفتاح

وغني للصدر الرجراج