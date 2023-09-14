تواجد مستمر لدار الكتب والوثائق القومية في المعارض الإقليمية

تحرص الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، على المشاركة في كافة معارض الكتب التي تقام في المحافظات، لنشر المعرفة ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وإيصال الكتاب إلى القارىء أيا كان موقعه.

معارض مختلفة في المحافظات

وتشارك الدار في معرض الكتاب الأول لنادي القضاة بمحافظة المنيا، المنعقد حاليا، بمجموعة من العناوين المتنوعة من إصدارات النشر النوعي والعام وسلاسل النشر الصادرة عن دار الوثائق، والمراكز العلمية المتنوعة في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر، وتقدم خصومات بنسبة 25% على كافة الإصدارات.

وشاركت الدار من قبل في معرض السويس للكتاب، ومعرض راس البر للكتاب، ومعرض بورسعيد، بما يقرب من ٣٠٠ عنوان من إصداراتها المتميزة، ومن أبرز العناوين المشاركة: "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

ومن المقرر أن تشارك الدار خلال الفترة المقبلة، في معرض دمنهور في دورته السادسة للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023، بمحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة، ومعرض مدينتي فى دورتة الثانية للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر 2023، بمحافظة القاهرة، يعقبه معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر 2023، كما تشارك في معرض الإسكندرية في دورته العاشرة للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023، بمحافظة الإسكندرية بجامعة كلية الهندسة.

وحققت دار الكتب والوثائق القومية مبيعات جيدة من خلال المعارض التي شاركت فيها طيلة الشهور الماضية، مما يؤكد حرض المواطنين والجمهور المصري على إقتناء كتب التراث، والتي تصدر عن الهيئة، فضلا عن حرصهم الشديد على القراءة والإطلاع.