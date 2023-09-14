الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق 4 معارض كتب فى محافظات مصر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تستعد الإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح 4 معارض كتب في محافظات مصر؛ وذلك خلال الفترة من شهر سبتمبر الجاري وحتي نوفمبر القادم، وتأتي معارض الكتب في محافظات مصر في إطار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

وتستقبل الإدارة العامة للمعارض بـ"هيئة الكتاب" باب الاشتراك للناشرين المصريين؛ وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لسلسة من المعارض الداخلية، وهي معرض دمنهور في دورته السادسة للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023، بمحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة.

مع انتهاء فعاليات معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة؛ تنطلق فعاليات معرض مدينتي فى دورتة الثانية للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر 2023، بمحافظة القاهرة، يعقبه معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر 2023.

وتختتم الإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب معارض الكتب بمعرض الإسكندرية في دورتة العاشرة للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023، بمحافظة الإسكندرية بجامعة كلية الهندسة.

وانتهت فعاليات الدورة الرابعة من  معرض رأس البر للكتاب 16 أغسطس الماضي، والذي يعتبر الثاني ضمن خطة المعارض المصيفية، بعد معرض بورسعيد للكتاب، وذلك بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من قيادات الثقافة ومحافظة دمياط.

وتضمن المعرض عددًا من أجنحة دور النشر المشاركة، وجناح هيئة الكتاب، والمؤلفات المعروضة، وأسعار الكتب بالجناح، وخاصة مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا بأسعار تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى 20 جنيهًا، كما تضمن برنامج فني للأطفال يضم العديد من الورش من بينها "ألعاب بالفوم"، و"ورسم وتلوين"، و"إعادة تدوير"، و"أشغال فنية بالورق"، و"السلم الثعبان"، و"مسابقات ثقافية"، وغيرها، فضلًا عن برنامج فني يقدم لرواد المعرض؛ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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