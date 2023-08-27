الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة الكتاب: نسعى لتنفيذ الكثير من المعارض فى المحافظات المصيفية

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الكتاب في محافظة السويس هو الأول بالمحافظة، حيث يضم ناشرين كثر في دورته الأولى.

وأضاف بهي الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن السويس قبل ذلك شهدت مجموعة من معارض الكتب الصغيرة بقصور الثقافة، وكانت مقتصرة على الكتاب فقط.

وتابع: "٤٠ ناشرًا من دور النشر الحكومية والخاصة يشاركون في المعرض المنعقد في ممشى أهل السويس". 

كما أكد أن السويس عامرة بتراثها وتاريخها وفنونها، والكثير من المصريين يفدون إليها في هذه الفترة، مشددًا على أن خطة وزارة الثقافة أن يكون هناك الكثير من المعارض في المحافظات المصيفية لعموم الشعب المصري الذي يزور تلك المدن في هذه الفترة. 

بهي الدين: معرض السويس للكتاب يضم أنشطة مجانية للأطفال وورش للرسوم والحرف التقليدية والتثقيف

وأشار إلى أنه عند تصميم أي معرض للكتاب في المحافظات تكون هناك رؤى عديدة يجب أن تتوفر لدى المعرض، منها أن يكون ثقافيًا تفاعليًا حقيقيًا من خلال الأنشطة المختلفة التي تتم بالمحافظات.

واستكمل: "معرض السويس للكتاب يعد واحدًا من أطول معارض المحافظات حيث يبدأ من 26 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويضم في برنامجه أنشطة للطفل بالمجان، وورش للرسوم والحرف التقليدية والتثقيف، ومكتبة مصر العامة انضمت للمعرض لأول مرة بسيارة متنقلة، وستكون موجودة بمعارض المحافظات الفترة المقبلة".

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