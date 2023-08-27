انطلاق أول معرض للكتاب فى السويس بمشاركة 40 ناشرًا (فيديو)

انطلقت فعاليات معرض السويس للكتاب على ممشى أهل السويس، حيث تم تدشين المعرض على مساحة 1500 متر، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل ويفتح أبوابه يوميًا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وفي السياق، عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "أول معرض للكتاب في السويس بمشاركة 40 ناشرًا".

ويشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب ما يقرب من 40 ناشرًا، وتتنوع ما بين دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة إلى جانب مكتبة مصر العامة.

ويتم أيضًا تدشين مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وشباب الكتاب والمفكرين إلى جانب نشاط فني ونشاط للطفل على مدار أيام المعرض.

وتشتمل الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب على برنامج فني وثقافي يشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا من خلال ندوات وفعاليات مختلفة التي تقام على هامشه على مدار أيامه.