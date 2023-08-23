الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 40 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد للدورة الأولى من معرض السويس

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

تستعد الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح الدورة  الأولى من معرض السويس للكتاب، في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 26 من أغسطس الجاري، على ممشى أهل السويس على مساحة 1500متر، ويستمر حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

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40 ناشرًا يشاركون فى معرض السويس 
ويشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، ما يقرب من 40 ناشرًا، تتوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مكتبة مصر العامة.

ويرافق الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، برنامج فني وثقافي يشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة التي تقام على هامشه على مدار أيامه.

معرض السويس للكتاب يأتى ضمن خطة «الثقافة»

من جهته؛ قال الدكتور أحمد بهي الدين، إن الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، تأتي في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية، وتحقيق فعلي لمبدأ العدالة الثقافية في أقاليم مصر، من خلال المعارض التي تنظمها هيئة الكتاب بشكل مستمر.

وأكد أن هذه المعارض تأتي أيضًا ضمن خطة وزارة الثقافة في دعم صناعة النشر، والكتاب الورقي، خاصة مع الإقبال الكبير للجمهور على المعارض في المحافظات، موضحًا أن الهيئة ستشارك فيه بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها بكل السلاسل، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم كتبًا بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

وأشار إلى أن المعرض سيصاحبه مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وأيضا لشباب الكُتاب والمُفكرين، إلى جانب نشاط فني، ونشاط للطفل على مدار أيام المعرض.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة والفن للجميع الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ممشى أهل السويس وزارة الثقافة

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