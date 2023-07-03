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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل انطلاقها.. خريطة معارض الكتب المحلية خلال الفترة المقبلة

معارض الكتب المحلية
معارض الكتب المحلية

يترقب الكثير من رواد معارض الكتب، انطلاق عدة معارض محلية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في محافظات القاهرة والإسكندرية، بعد الانتهاء من النسخة الحادية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، ومعرض قنا للكتاب بدورته الخامسة في مايو الماضي.

ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب المتعلقة بالمعارض المحلية في القاهرة والمحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعي والقضاء على الأفكار الظلامية.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" خريطة معارض الكتب المحلية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة..

معرض الأوبرا

ينطلق معرض الأوبرا الثاني للكتاب، خلال الفترة من 9 يوليو حتى 18 يوليو الجاري، في ساحة الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد من دور النشر، وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض بالعديد من الإصدارات الخاصة بها بكل سلاسلها، إلى جانب إصدارات مكتبة الأسرة التي تقدم للجمهور بأسعار مخفضة، وتقدم الهيئة العامة للكتاب في المعرض عناوين مختلفة.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

تقام الدورة الثامنة عشر من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، خلال الفترة من 12 وحتى 26 يوليو المقبل، بمكتبة الإسكندرية، ويفتتح المعرض يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ويليه الكلمة الافتتاحية للمعرض، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وأيام الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساء.

والاشتراك في المعرض سيكون للناشرين فقط وأعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب، وتجتمع إدارة المعرض للتنسيق بين الرغبات ولاستيعات أكبر عدد من الناشرين بشرط عضوية اتحاد ناشرين.

ويعتبر البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، بمثابة مهرجان ثقافي لمثقفي الإسكندرية بشكل خاص و لمثقفي مصر والعالم العربي بشكل عام، حيث ينضم للأنشطة مثقفين في شتى المجالات الثقافية في مصر والعالم العربي.

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