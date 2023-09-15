بمشاركة 70 فنانا تشكيليا.. افتتاح معرض صالون الأعمال الصغيرة الأربعاء

يفتتح في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، 20 سبتمبر الجاري، أعمال الدورة الثالثة لصالون معرض الأعمال الصغيرة بمشاركة 70 فنان تشكيلي، وينظمه جاليري قرطبة للفن التشكيلي بمقره الكائن في المهندسين.

هذا ويفتتح معرض صالون الأعمال الصغيرة الثالث، ويحل ضيف شرف حفل الافتتاح، والفنان مصطفي الفقي، ويستمر المعرض حتي 7 أكتوبر 2023.

ــ المشاركين في صالون معرض الأعمال الصغيرة

ويشارك في معرض صالون الأعمال الصغيرة الثالث، أكثر من 70 فنان تشكيلي، ينتمون إلي مدارس واتجاهات فنية مختلفة، وفئات عمرية متبانية، وأجيال مختلفة في مجالات: الرسم، والتصوير والنحت، حيث يضم المعرض أكثر من 200 عمل فني، تعبر عن مختلف المدارس والاتجاهات الفنية.

والفنانين المشاركين في معرض صالون الأعمال الصغيرة الثالث هم: أحمد رومية، أحمد سليم، أحمد طوغان، أحمد فوزي، آلاء نجم، آية سنوسي، أيمن شلبي، أيمن قدري، إيناس عمارة، جورج بهجوري، خالد حامد، جلال الحسيني، جيهان رؤوف، حسن الشرق، حسن عبد الفتاح، خالد حسن، دهب حمدي، دينا الخطيب، ريهام عفيفي، سعيد كامل، سماح الشامي، سمير فؤاد، صبري راغب، عبد العال حسن، عبد العزيز الجندي، عبد الفتاح البدري، عبير عادل، عطام طه، عفت حسني، عماد رزق، عمر النجدي، عمر عبد الظاهر، عمرو عيسي، فاطمة حسن، فاطمة رمضان، فاطمة عيسي، مارجو فيون، محسن أبو العزم، محمد الجبالي، محمد الناصر، محمد الهلالي، محمد باطة، محمد دسوقي، محمد سيده، محمد غالب، محمد رزق، محمد صبري، محمد يوسف، مجدي نجيب، محمود إبراهيم، مديح طاهر، ميرفت رفعت، ميرفت شاذلي، منة حلاوة، مني رجب، ميشيل معلوف، ناجح العشري، هبة الخولي، هبة سيد، هند حجازي، وائل نور، ووليد نايف.

ــ تعريف بمعرض صالون الأعمال الصغيرة الثالث

وبحسب الفنان محمد الجبالي، عن معرض صالون الأعمال الصغيرة الثالث، فالمعرض يأتي ليبين أن قيمة العمل الفني ليس لها علاقة بحجم العمل، فكم من أعمال صغيرة في الحجم كبيرة في القيمة الفنية، لذلك كان حتما أن نؤكد علي هذا المعني من خلال اختيار أعمال مميزة من أفضل إنتاج الفنانين المشاركين بداية من جيل الرواد، وحتي شباب الفنانين.

وأضاف “الجبالي” لــ “الدستور”: كذلك جاء اختيار الفنانين من الإسكندرية والقاهرة والمنصورة والمنيا والأقصر، من دارسين دراسة أكاديمية أو هواة لهم تجارب جادة ومتميزة، يشارك في المعرض أطباء ومعماريين وفنانيين تلقائيين حملوا جميعا على عاتقهم رسالة الفن وعبروا عن أنفسهم قدر استطاعتهم جنبا إلى جنب مع كبار الفنانين المشاركين.

ــ ضيف شرف معرض صالون الأعمال الصغيرة الثالث

ويستضيف معرض صالون الأعمال الصغيرة الثالث، في هذه الدورة الفنان الكبير مصطفى الفقي، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة كفنان وأستاذ لأجيال الفنانين.