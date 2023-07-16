شروط وكيفية التقديم لإقامة معرض فن تشكيلي بوزارة الثقافة

يرغب الكثير من الفنانين التشكيليين في معرفة الشروط التي وضعها قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة من أجل إقامة معرض فن تشكيلي يضم مجموعة من اللوحات في مجالات عدة.

شروط تنظيم معارض تشكلية فنية

وقد تزايدت عمليات البحث من جانب الفنانين عبر مؤشرات البحث العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة بعد أن أتاح القطاع فتح أبوابه من أجل تنظيم المعارض الفنية، وقد حدد القطاع بأن المعارض تنقسم إلى ثلاثة أنواع: معارض دولية ومحلية "فردية وجماعية" وقومية.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بتنظيم معارض تشكلية فنية، والتي جاءت كالتالي:

- لا يحق للفنان إقامة معرض بإحدى القاعات التابعة للقطاع إلا بعد مرور عامين على آخر معرض بقاعات قطاع الفنون التشكيلية.

-آخر موعد لتلقي الطلبات 10 يوليو 2023.

- يمكن للفنان التشكيلي التقدم من خلال قطاع الفنون التشكيلية - 1 شارع كافور - بريد الأورمان - جيزة.

مستندات التقديم

- وحدد قطاع الفنون التشكيلية مستندات لاستيفاء شروط التقدم والتي جاءت كالتالي:

- صورة شخصية.

- صورة الرقم القومى.

- السيرة الذاتية.

- نماذج الأعمال.

- وفى حالة وجود استفسارات يمكن للفنان مراسلة القطاع علي البريد الإلكتروني [email protected]

- كما حدد القطاع وسيلة أخرى لمتابعة آخر الأخبار والفعاليات من الموقع الرسمى: من هنا.

قسم للسيرة الذاتية بقطاع الفنون التشكيلية

ويشار إلى أن قطاع الفنون التشكيلية قد خصص قسم السيرة الذاتية، الذي يعتبر الأول والأكبر من نوعه في الوطن العربي حيث يشتمل على السيرة الذاتية لآلاف الفنانين المصريين منذ فجر الفن المصري الحديث وحتى الآن.

كما تعد هذه السيرة الذاتية ذات مرجعية علمية موثقة لاعتمادها من خلال لجنة مشكلة من كبار أساتذة الفن والنقاد والمؤرخين، ويتيح قسم السيرة الذاتية أمام الفنانين إمكانية تعديل وإضافة بيانات أو أعمال إلى سيرتهم الذاتية دون حاجة للحضور.