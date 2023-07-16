تجاوزت أعماله لـ133 فيلما واعتزل الفن.. محطات في حياة الفنان يوسف شعبان

يصادف اليوم الأحد الموافق 16 يوليو ذكرى ميلاد الراحل الفنان يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا في 28 فبراير 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 90 عاماً.

ولد الفنان يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة، لتمتزج شخصيته بملامح الطبقات المتوسطة والشعبية مما جعله قادر على تقديم كافة الشخصيات ومن أدوار الشر التي قدم فيها الكثير ونال إعجاب الكثير من عشاقه، ليترك بصمة عظيمة في عالم السينما والدراما المصرية.

وبدأت مسيرة الفنان يوسف شعبان الفنية في بداية الستينيات من خلال فيلم "في بيتنا رجل" بدور فهمي عبدالعزيزمع عمرالشريف والمخرج بركات ، ودخل في منافسة مع نجوم جيله رشدي اباظة، كمال الشناوي ،صلاح ذوالفقار، ليستكمل مسيرته الفنية بتقديم مجموعة من أنجح الأفلام ومن أبرزهم:" ميرامار - باريس والحب - الشهد والدموع - ورأفت الهجان"، ومن أشهر مسلسلاته : "الشهد والدموع" - "قهوة المواردي" - "المال والبنون" - "ليالي الحلمية" وغيرها من المسلسلات المتميزة التي ما زالت عالقة في أذهان عشاق الدراما الفنية.

اعتزال الفنان يوسف شعبان التمثيل

رغم أن تجاوزت أعماله الفنية نحو 133 عمل فني، إلا أنه قرر الفنان يوسف شعبان اعتزال الفن والتمثيل في يوم 28 يوليو عام 2017، ليعود بعدها من جديد في مسلسل ملوك الجدعنة والذي توفي فيه اثناء عرض المسلسل.

مشوار الفنان يوسف شعبان مع النقابه

استطاع الفنان يوسف شعبان أن ينجح في انتخابات نقابه الممثلين في منصب رئيس النقابه عام 1997، وخلال فترة توليه المنصب قام بسداد جميع الديون المترتبه على النقابه، وأنشأ نادي في القاهرة ليتجمع فيه كل النجوم وعالج العديد من الفنانين الغير قادرين على تكاليف علاجهم، واستطاع أن يستمر في منصبه دورتين متتاليتين.