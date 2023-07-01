"لعشاق الفن التشكيلي".. إليكم أبرز المعارض الفنية بمتاحف الفنون التشكيلية

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د.وليد قانوش عدد من المعارض الفنية بمتاحف وقاعات القطاع؛ وذلك خلال عطلة عيد الأضحى على أن تستمر خلال يوليو الجاري أبرزها معرض "شارة وحارة" بقاعة الباب سليم، ومعرض"نساء النيل" في مركز محمود مختار الثقافي، ومعرض"حركة وسكون" بقاعة إيزيس؛ وهو ما نرصده فى السطور التالية:

"شارع وحارة" بقاعة الباب سليم

ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرض "شارع وحارة" للفنان محمد عبد الغنى، بقاعة الباب سليم، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل بقاعة الباب سليم، وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 15 يوليو 2023.

"نساء النيل" في مركز محمود مختار الثقافي

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة فيبي سعيد بعنوان "نساء النيل"، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 6 يوليو بقاعة "نهضة مصر" بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 16 يوليو 2023 على أن يستقبل الجمهور يومياً من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً غدٍ يوم الجمعة.

"حركة وسكون" بقاعة إيزيس

وأعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د.وليد قانوش، افتتاح معرض فني بعنوان"حركة وسكون" للفنان فريد محمود، في تمام الساعة 7 مساء الخميس المقبل، بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 16 يوليو 2023.

الفنان فريد محمود أستاذ مساعد بقسم النحت بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، شارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة جمعية رعاية النابغين في 2004، كما أن له مقتنيات لدى الجهات داخل وخارج مصر.