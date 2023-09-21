الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "سكتش" في بداية الموسم الفني الجديد

متحف محمود مختار
متحف محمود مختار

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرِض "سكتش"، الذي يُنظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك في بداية الموسم الفني الجديد لقاعة "أُفق" بمتحف "محمد محمود خليل وحرمه" ، ويستمر حتى 20 أكتوبر المُقبل.


وأشادت وزيرة الثقافة، بالأعمال المُشاركة التي تُعبر عن تنوع الرؤى في التناول لدى الفنانين المشاركين، والذين يُمثلون أجيالًا متعددة في الحركة التشكيلية، كما أشادت بالفكرة التي يقوم عليها المعرض والذي يأتي في إطار "معارض المشروع" الهادفة لتقديم أفكار نوعية لعدد من الفنانين يجمعهم معرض واحد.

ووجهت وزيرة الثقافة، الدعوة لكل محبي الفنون التشكيلية، لزيارة المعرض والاستمتاع بالأعمال المشاركة بالمعرض.

يُذكر أن معرِض "سكتش" يضم ٢٤٠ عملًا ل ٢٣ فنانًا، وهو معرِض غير نمطي يطرح إشكالية الوعي بالاصطلاح وتفسيره وماهيته وانعكاسه على التجربة الإبداعية، وذلك من خلال أعمال نُخبة من التشكيليين المصريين بتناول مصطلح الرسوم السريعة "سكتش"، من زوايا المفهوم والشكل والمعالجة والخامة، ورؤى نقدية لعدد من الأساتذة النقاد والكتاب، فى تباين  يهدف لفتح نقاشات تشكيلية.

متحف محمود مختار
متحف محمود مختار

متحف محمود مختار
متحف محمود مختار
متحف محمود مختار
متحف محمود مختار
الدكتورة نيفين الكيلاني معر ض سكتش الدكتور وليد قانوش متحف محمد محمود خليل وحرمه قاعة أ فق

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