تأجيل محاكمة متهم وربة منزل لحيازتهما الهيروين فى حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة متهم وربة منزل لحيازتهما بقصد الاتجار مخدر الهيروين في منطقة حلوان لجلسة 30 أكتوبر.

أسند أمر الإحالة للمتهمين أحمد ح" محبوس - - ٤٥ سنة - عامل ومقيم ٥٥ شارع عزبة خليل المعصرة حلوان القاهرة والمتهمة الثانية، سماح.م.، مخلي سبيلها، وتبلغ من العمر، ٣٨ سنة عاطلة، ومقيمة في شارع السلك المعصرة حلوان القاهرة لحيازتهما بقصد الاتجار جوهر الهيروين.

وكشف، أمر الإحالة، عن أنهما في ٢٠٢٣/١/٢٠م بدائرة قسم شرطة حلوان - محافظة القاهرة - حازا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بما قانونًا.

كما، حازا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانونًا.

يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية بالمواد ٢٠١، ١/٧، ١/٣٤ بند ١، ٢ بند ١/٤٢٠٠٦ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤ م، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹م، والبندين رقمي (٢ ، ٩١) أولهما بالقسم الأول وثانيهما بالقسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقم ٤٦.

وحملت، القضية رقم ١٩٩٧ لسنة ۲۰۲۳ جنایات حلوان، والمقيدة برقم ٦٧٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان.