الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين ضبطا بحشيش واستروكس في الأميرية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق المختصة بالأميرية  الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة القسم مكان لممارسة نشاطهم الإجرامي.

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حبس تاجر مواد مخدرة بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيق

تكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك ، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

 

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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في الأقصر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام و300 جرام من مخدر الاستروكس)، وبسؤالهم أقروا بمزاولتهم نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذوا من دائرة القسم مكان لممارسة نشاطهم الإجرامي.

كما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب والتربح والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق

جهات التحقيق المختصة الأميرية المواد المخدرة الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة مخدر الحشيش الإجراءات القانونية

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