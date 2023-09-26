حبس عاطلين ضبطا بحشيش واستروكس في الأميرية

أمرت جهات التحقيق المختصة بالأميرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة القسم مكان لممارسة نشاطهم الإجرامي.

تكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك ، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام و300 جرام من مخدر الاستروكس)، وبسؤالهم أقروا بمزاولتهم نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذوا من دائرة القسم مكان لممارسة نشاطهم الإجرامي.

كما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب والتربح والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق