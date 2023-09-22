الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في الأقصر

مواد مخدرة
مواد مخدرة

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في ضبط 5 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر؛ لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة طيبة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم (كمية لمخدرى الهيروين والشابو)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

قانون العقوبات

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري.

كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية مديرية أمن الأقصر معلومات جنائية تشكيلا عصابيا

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