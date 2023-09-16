السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة مع الشغل والغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بإحراز هيروين

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز المواد المخدرة "الهيروين ".

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيى الدين، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأمرت النيابة العامة بالمعادي بإحالة المتهم "محمود . ر" إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الهيروين".

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم "محمود . ر" بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

شهادة معاون مباحث المعادى

وكشفت شهادة معاون مباحث المعادي عن أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم في القضية رقم 3051 لسنة 2023 جنح المعادي توجه لضبط المتهم، وحال ذلك عثر بحوزته على جوهر لمخدر الهيروين. 

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لمخدر الهيروين، ووزنت 5.40 جرام، وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في ضبط المتهم "محمود . ر" في إطار من الشرعية الإجرائية، محرزًا لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادًا لقضائها أخذًا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي وما ثبت من صدور أمر ضبط وإحضار للمتهم من النيابة العامة.

محكمة جنايات القاهرة المستشار سامي محمود زين الدين الحبس سنة مع الشغل المواد المخدرة الهيروين

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