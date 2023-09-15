الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ2 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بـ55 كيلو حشيش وهيدرو بالشرقية

الحشيش والهيدرو
الحشيش والهيدرو

احترف عنصر إجرامي شديد الخطورة الاتجار في المواد المخدرة، واتخذ وكرا في مركز الحسينية، في محافظة الشرقية، لممارسة نشاطه الآثم، وألقي القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مخدري حشيش وهيدرو، قيمتها حوالي 2 مليون جنيه، وسلاح ناري.

وقام رجال الأمن بتحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، عقب إقراره بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وقد تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة  مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بمشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") وبحوزته (15 كيلوجراما لمخدر الحشيش- 40 كيلوجراما لنبات الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 ضبط 4 قضايا مخدرات فى أسوان

ونجح ضباط قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط أمن أسوان، في ضبط 4 قضايا مخدرات "اتجار"، ضُبط خلالها (6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش- 5 كيلوجرامات من مخدر البانجو- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، كما تم تنفيذ 685 حكما قضائيا متنوعا. 

عنصر إجرامي حشيش وهيدرو تاجر مخدرات في الحسينية النيابة العامة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

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