الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ18 مليون جنيه.. ضبط 182 ألف قرص ترامادول فى الإسكندرية

ترامادول
ترامادول

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 182 ألف عقار مخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية، إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح) بالاتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبالتفتيش عُثر على (عدد 182,000 قرص لعقار "ترامادول" المخدر).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(18,200,000) ثمانية عشر مليونًا ومائتى ألف جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عقوبة التجار في المخدرات

تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد لمدة 3 سنوات وصولًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري في حالة التصدير أو الاستيراد. وتنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب وقائع الدعوى والحيثيات المشددة للعقوبة.

أما عقوبة الاتجار بالمخدرات المخففة، فتتمثل في الحبس لمدة سنة ولا يزيد الحبس عن 5 سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مصري. ويتم تطبيق هذه العقوبة في حالة المواد المخدرة الضعيفة التأثير والمواد المخدرة الطبيعية، وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة في المعمل الجنائي وتحديد نوعية المخدرات.

أما عقوبة تعاطي المخدرات، فتنص المادة 39 على أنه يُعاقَب بالحبس لمدة سنة وضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص لتعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد تحديده بالتحاليل اللازمة في المعمل الجنائي.

وتؤثر كمية المخدرات ونوعها في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين، حيث يتم معاقبة تجار المخدرات المدمنين على الكوكايين وغيرها بشكل أشد.

عنصرين إجراميين بالإسكندرية ضبط 182 ألف عقار مخدر قسم شرطة النجيلة بمطروح شرطة محرم بك بالإسكندرية ترامادول وزارة الداخلية

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