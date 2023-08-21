الداخلية تضبط مخدرات بـ3 ملايين جنيه فى السويس

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدري الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلوجراما بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء شريف رءوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بالاتجار بمخدرى "الحشيش والهيدرو" بدائرة قسم شرطة الجناين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال استقلال أحدهما سيارة واستقلال الثانى دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما – كمية من مخدرالهيدرو وزنت 50 كيلوجراما) بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهما السيارة والدراجة فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,180,000) ثلاثة ملايين ومائة وثمانين ألف جنيه تقريباً.