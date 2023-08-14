الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط عنصر شديد الخطورة بـ11 كيلو مخدرات وسلاح آلي بالدقهلية

الأمن العام
الأمن العام

نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام، بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، دراجة نارية، مبلغ مالي».

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 200 ألف جنيه تقريبًا.

الامن العام عنصر إجرام

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