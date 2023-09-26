نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يفتتحان معرض دمنهور الدولي للكتاب

افتتحت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامه للكتاب، معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة، الذى تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.

30 دور نشر وعروضاً فنية



ويتضمن المعرض هذا العام العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر وعروضاً فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية بقاعة المؤتمرات وورش تستقبل البراعم للإبداع والتميز إلى جانب ركن الأزهر وركن الكنيسة وركن السياحة والبيئة ، بجانب الإحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام.

كما تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.



وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق في ضوء تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستراتيجية بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب ودعوته بانتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة، مشيرة إلى أهمية تنمية الوعى وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الارتقاء بالعقل والوجدان فبناء العقول هو السبيل إلى بناء الأوطان وتشكيل الوعى المتحضر الملم بثقافات الشعوب والمطلع على تاريخ مصر المجيد.

وأضافت أن معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة يعد استكمالاً لمسيرة النجاح على مدار 5 أعوام مضت تضرب خيام المعرفة على أرض دمنهور ودليلاً على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة والتى تعد أحد أهم ركائز التنمية وتفعيلاً للتواصل الحضاري بين جميع فئات المجتمع، مؤكدةً على توافر الكثير من المؤلفات والكتب بمختلف أنواعها بأسعار رمزية ومخفضة تشجيعاً للقراءة.

كما أكد الدكتور أحمد بهى الدين، أهمية القراءة وتغذية العقل بالثقافة والعلوم ودور القراءة فى تشكيل وبناء الإنسان المصري مشيداً بمعرض دمنهور الدولي للكتاب في نسخته السادسة والذي يمتلك مجموعة كبيرة من المؤلفات والإصدارات والكتب المتنوعة والممتدة فى كافة المجالات والتي تقدم وجبة دسمة للعقل والوجدان ودورها فى تغذية وتنمية الأفكار الإيجابية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول معرض لرسوم الكاركاتير الذى تنظمة الجمعية المصرية للكاريكاتير وعقد لقاء مع الكاتب طاهر المعتز بالله حول كتابه الدحيح والدحيحة ولقاء مع الدكتور السيد فليفلة بمشاركة والدكتور محمد رفعت الإمام.

وعلى هامش فعاليات اليوم ستقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضاً فنياً بالمسرح الروماني ومخيم الطفل وورش فنية وتعليم الحرف اليدوية وفنون تشكيلية وورش لذوى الاحتياجات الخاصة.