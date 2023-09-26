الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد العرض المسرحى “على أرض مصر” بمبادرة "معلمون مبدعون"

العرض المسرحي على
العرض المسرحي "على أرض مصر" بمحافظة البحيرة

شهدت مساء الإثنين، الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، العرض المسرحي "على أرض مصر" والذي أنتجته مديرية التربية  والتعليم بمحافظة البحيرة ، ضمن مبادرة "معلمون مبدعون" التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم، من خلال وحدة التواصل ودعم المعلمين، وذلك بمسرح قصر ثقافة دمنهور، بحضور  كامل غطاس السكرتير العام المساعد، ويوسف الديب  وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد كجك  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وعدد كبير من المواطنين والقيادة السياسية فى محافظة البحيرة. 

إثراء الفكر والوعي الوطني لدى الشعب المصرى 
 

من ناحية أخرى أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالعرض ووجهت رسالة شكر وتقدير لوزارتي التربية والتعليم والثقافة على جهودهما فى إثراء الفكر والوعي الوطني وتحفيز وتشجيع المواهب، من خلال أعمال فنية هادفة تستهدف بناء الشخصية السوية وتقويم السلوك والحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي للدولة المصرية، كما وجهت التحية لكافة المشاركين في العرض، معبرة عن سعادتها البالغة بهذا المستوي الراقي من الأداء الذي عكس حرفية وموهبة أبناء المحافظة، والتى  قامت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

العرض المسرحي كفاح الشعب المصرى خلال عرض مسرحي 
 

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة نهال بلبع أن العرض المسرحي تناول كفاح الشعب المصرى فى مواجهة المحتل عبر العصور، بداية من الانتصار على الهكسوس ومرورًا بالحملات الصليبية والمغول والحملة الفرنسية، وحتى انتصار أهل رشيد على حملة فريزر، ويختتم العرض بالتعريف بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من إنجازات عملاقة تتحقق يوم بعد يوما للوصول للجمهورية الجديدة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وتجدر الإشارة أن العرض المسر من تأليف هاني قدري، وإخراج محمد مبروك، إدارة مسرحية عبير الجوهري ورانيا محمد، ديكور وملابس ريهام مسعد وإيناس الشريف، أشعار عماد عامر، ألحان وغناء محمد ناصر.

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