هل تتعرض مصر لزلزال خلال الفترة المقبلة؟.. "البحوث الفلكية" تُجيب لـ"الدستور"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن قدوم زلزال إلى مصر قريب، بعد تحذير العالم الهولندي بحدوث زلزال قوي قد تصل قوته لـ 8.5 درجة ريختر، كما ستعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وفي السياق نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ما تردد من شائعات حول حدوث زلزال في مصر خلال الفترة الحالية، قائلاً: "لا يوجد في الدراسات والبيانات المسجلة زلزال سيواجه مصر خلال الفترة الحالية أو المقبلة".

زلزال المغرب في 8 سبتمبر 2023

في 8 سبتمبر 2023، ضرب المغرب زلزالاً شديدًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، حيث أدى إلى ضرب أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان، مما أسفر عن سقوط آلاف حالة الوفيات والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان.

أسباب حدوث الزلازل

الزلازل هي نتيجة للحركة الطبيعية في القشرة الأرضية، وتحدث عندما يحدث تحرك مفاجئ على خطوط الصدع في القشرة الأرضية، ويمكن أن تحدث الزلازل لعدة أسباب، وهم:

انزلاق الصفائح الأرضية

يحدث هذا النوع من الزلازل عندما تنزلق صفائح القشرة الأرضية فجأة، مما يؤدي إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

التصادم بين الصفائح

يحدث هذا النوع من الزلازل عندما تتصادم صفائح القشرة الأرضية، وتتحرك بعضها فوق بعض، مما يؤدي إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

التفجيرات البركانية

يمكن أن يؤدي تفجير بركاني إلى حدوث زلزال، حيث يتسبب التفجير في إطلاق طاقة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

الانهيارات الأرضية

يمكن أن تحدث الزلازل عندما تنهار جبال أو تنهارات أرضية، حيث يؤدي هذا التغير في توزيع الكتلة إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

التغيرات في المياه الجوفية

يمكن أن تؤدي التغيرات في المياه الجوفية إلى حدوث زلازل، حيث يؤدي تغير في ضغط المياه إلى تغير في توزيع الكتلة وحدوث اهتزازات في الأرض.