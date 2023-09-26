الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل تتعرض مصر لزلزال خلال الفترة المقبلة؟.. "البحوث الفلكية" تُجيب لـ"الدستور"

ارشيفية
ارشيفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن قدوم زلزال إلى مصر قريب، بعد تحذير العالم الهولندي بحدوث زلزال قوي قد تصل قوته لـ 8.5 درجة ريختر، كما ستعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وفي السياق نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ما تردد من شائعات حول حدوث زلزال في مصر خلال الفترة الحالية، قائلاً: "لا يوجد في الدراسات والبيانات المسجلة زلزال سيواجه مصر خلال الفترة الحالية أو المقبلة". 

زلزال المغرب في 8 سبتمبر 2023

في 8 سبتمبر 2023، ضرب المغرب زلزالاً شديدًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، حيث أدى إلى ضرب أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان، مما أسفر عن سقوط آلاف حالة الوفيات والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان.

ماذا بعد؟.. خبراء يتوقعون القادم عقب زلزال المغرب وإعصار ليبيا

أسباب حدوث الزلازل 

الزلازل هي نتيجة للحركة الطبيعية في القشرة الأرضية، وتحدث عندما يحدث تحرك مفاجئ على خطوط الصدع في القشرة الأرضية، ويمكن أن تحدث الزلازل لعدة أسباب، وهم:

انزلاق الصفائح الأرضية

 يحدث هذا النوع من الزلازل عندما تنزلق صفائح القشرة الأرضية فجأة، مما يؤدي إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

التصادم بين الصفائح

يحدث هذا النوع من الزلازل عندما تتصادم صفائح القشرة الأرضية، وتتحرك بعضها فوق بعض، مما يؤدي إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

التفجيرات البركانية

 يمكن أن يؤدي تفجير بركاني إلى حدوث زلزال، حيث يتسبب التفجير في إطلاق طاقة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

الانهيارات الأرضية

يمكن أن تحدث الزلازل عندما تنهار جبال أو تنهارات أرضية، حيث يؤدي هذا التغير في توزيع الكتلة إلى حدوث اهتزازات في الأرض.

التغيرات في المياه الجوفية

يمكن أن تؤدي التغيرات في المياه الجوفية إلى حدوث زلازل، حيث يؤدي تغير في ضغط المياه إلى تغير في توزيع الكتلة وحدوث اهتزازات في الأرض.

مصر زلزال العالم الهولندي الدكتور جاد القاضي المغرب زلزال المغرب

مواد متعلقة

ماذا بعد؟.. خبراء يتوقعون القادم عقب زلزال المغرب وإعصار ليبيا

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر