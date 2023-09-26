الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسنى يجتمع بمؤلفى مسلسله الرمضانى للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل

أكرم حسني
أكرم حسني

عقد الفنان أكرم حسني جلسة عمل مع مؤلفي مسلسله الدرامي الجديد محمد إسماعيل ووائل حمدي، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وتعكف ورشة عمل المسلسل على كتابة الحلقات المتبقية من العمل، حيث انتهوا من كتابة 5 حلقات كاملة من المسلسل، ومن المقرر الإعلان عن كل تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة بعد ترشيح الأبطال المشاركين في البطولة وتحديد موعد نهائي للتصوير. 

ويسعى أكرم حسني لاختيار اسم مختلف وجديد للمسلسل يتناسب مع قصته، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي. 

وغاب أكرم حسني العام الماضي عن المشاركة في السباق الرمضاني، بعد أن قدم العام قبل الماضي مسلسل "مكتوب عليا" الذي شاركته فيه البطولة هنادي مهنا وأيتن عامر وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج خالد الحلفاوي. 

فيلم العميل صفر 

وحقق أكرم حسني نجاحًا كبيرًا بفيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر"، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر ضمن منافسات موسم صيف 2023، وجمع الفيلم أمس الإثنين إيرادات بلغت 268 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج، الذي تصدر المركز الأول لقائمة إيرادات شباك التذاكر. 

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعي وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجحًا في مجاله بشكل ملفت ومميز.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبواليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

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