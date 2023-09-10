أكرم حسني يبحث عن بطلة لمسلسله الجديد: العميل صفر في المقدمة

بدأ الفنان أكرم حسني تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد المقرر أن يشارك به في موسم رمضان 2024.

وجمعت جلسة مصغرة بين أكرم حسني ومنتج العمل استعدادا لتحديد موعد نهائي للتصوير.

واقترحت الشركة المنتجة للمسلسل اكثر من فنانة للقيام بدور البطولة النسائية امام أكرم حسني الذي يفاضل حاليا بين 3 فنانات لمشاركته بطولة العمل المكون من 15 حلقة ويعد المسلسل أولى تجارب أكرم حسني في دراما ال 15 حلقة.

غاب أكرم حسني العام الماضي عن المشاركة في السباق الرمضاني بعد أن قدم العام قبل الماضي مسلسل “مكتوب عليا” الذي شاركه فيه البطولة هنادي مهنا وآيتن عامر وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من النجوم ومن إخراج خالد الحلفاوي.

العميل صفر

من جهة أخرى، استطاع أكرم حسني تصدر الايراد اليومي لشباك التذاكر متفوقا على كافة الأفلام المعروضة وذلك منذ انطلاق عرضه بدور السينما في مصر.

وحقق فيلم "العميل صفر أمس السبت، إيرادات بلغت قيمتها 792.992 جنيها ليحتفظ العمل بالمركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات.

يعرض فيلم العميل صفر بدور العرض السينمائي في مصر جنبًا إلى جنب مع عدد من الأفلام الجديدة منها وش في وش لمحمد ممدوح وبيت الروبي لكريم عبد العزيز، ع الزيرو لمحمد رمضان، مرعي البريمو لمحمد هنيدي، وشمس لمحمود عبد المغني، ومندوب مبيعات لبيومي فؤاد و"البعبع لأمير كرارة ومستر اكس لأحمد فهمي.

يشارك فى بطوله فيلم العميل صفر الي جانب أكرم حسني كلا من الفنان بيومى فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوى وفيدرا، عن فكرة لمحمد سامى، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

تدور أحداثه حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن، يتحول إلى العميل صفر فى ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن وشخصية العميل السرى المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة الذى يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة.