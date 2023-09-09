السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العميل صفر" يقترب من 25 مليون جنيه إيرادات.. ويتصدر شباك التذاكر

أكرم حسني
أكرم حسني

واصل فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني تصدّره الإيرادات اليومية لشباك التذاكر بدور العرض السينمائية في مصر. 

وحقق الفيلم، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة مليون و295 ألف جنيه، ليقترب الفيلم من تحقيق مليونه الخامس والعشرين منذ انطلاق عرضه بدور السينما. 

أبطال فيلم العميل صفر 

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل "جيمس بوند"، لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية. 

قصة فيلم العميل صفر 

تدور أحداثه حول شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم، فرد أمن يتحول إلى العميل صفر فى ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن وشخصية العميل السرى المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذى يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة.

مسلسل أكرم حسني في رمضان 

على جانب آخر، يستعد أكرم حسني لبدء تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

والعمل مكون من 15 حلقة فقط، وهي التجربة الأولى لـ أكرم حسني في دراما الـ15 حلقة. 

ويعقد أكرم حسني جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة، لتحديد موعد نهائي للتصوير خلال الفترة المقبلة، حيث يعود أكرم حسني للمشاركة في السباق الرمضاني بعد تغيبه العام الماضي. 

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