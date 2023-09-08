ختام أسطورى لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء على أنغام العالمى عمر خيرت

اُختتمت فعاليات الدورة الـ٣١ من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، مساء أمس، بحفل للموسيقار العالمى عمر خيرت، الذى حقق نجاحًا باهرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا، ليكون «مسك الختام» لمهرجان عالمى على أرض مصرية.

وعلى مدار أسبوعين كاملين، قدم مهرجان القلعة مجموعة كبيرة من الحفلات والفعاليات على مسرح «المحكى»، استمتع خلالها الجمهور بألوان فنية متنوعة، ناسبت كل الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مصر وضيوفها العرب والأجانب.

فرقة تنمية المواهب تخطف المستمعين بأغانى الزمن الجميل

بدأت الليلة الختامية من الدورة الـ٣١ لمهرجان القلعة بفقرة لفرقة مركز «تنمية المواهب» بدار الأوبرا، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار.

وأمتعت الفرقة التى تضم العديد من الشباب والأطفال الجمهور، بعزف عدد من الأعمال الموسيقية العربية الشهيرة، وكانت البداية مع أوبريت «الليلة الكبيرة» التى افتتح بها العازفون الحفل، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت الفرقة بعدها عددًا من الأغانى الجماعية و«الصولوهات»، منها: «غنى لى شوى شوى، وطاير يا هوا، ووحشتنى، ويونس، وزورونى كل سنة مرة، واسأل روحك، وآخر أيام الصيفية، والنور مكانه فى القلوب، ونعناع الجنينة».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفرقة، بفضل الاختيارات الموسيقية المميزة، التى ناسبت أجواء مهرجان القلعة، وشجعت الجمهور على الغناء مع الفرقة.

وقال المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، إنه ظل لمدة شهر يعمل على اختيار المشاركين فى حفل المهرجان، وتم اختيار الأنسب والأصلح، ثم تهيئتهم لتقديم الحفل.

وأضاف «عبدالستار» أن الفرقة الخاصة بالمركز قدمت أعمالًا متنوعة بين الطربية والشعبية والفلكلورية على حسب مساحة كل صوت، مضيفًا: «كل سنة المركز يشارك فى المهرجان». ووجه الشكر إلى الدولة ووزارة الثقافة على تقديم المهرجان، مبينًا أنه يمكن إلحاق الأطفال بالمركز من سن ٧ سنوات والشباب من سن ١٤ سنة، لمواكبة مرحلة تغيير الصوت عند الغناء بشكل سليم.

كما وجه شكره لشبكة تليفزيون «الحياة» على نقلها المباشر الفعاليات، مشيرًا إلى أنه يتابع التغطية المميزة والنقل الحصرى للفعاليات.

الموسيقار الكبير يبهر الجمهور بمقطوعة جديدة على اسم حفيدته «حبيبة»

كان جمهور مهرجان القلعة بعدها على موعد مع حفل مُبهر للموسيقار العالمى عمر خيرت، الذى أمتع الحضور بباقة من أجمل المقطوعات، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.

ودخل عمر خيرت وفرقته الموسيقية إلى المسرح بشكل مبهر، قوبل بتفاعل كبير من قبل الجمهور، الذى حرص على التصفيق لفترة طويلة.

وبدأ عمر خيرت الحفل بمقطوعة «افتتاحية مصرية» التى يحبها الجمهور، تلى ذلك عزف مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، كان من بينها: «ضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وفى هويد الليل، ومسألة مبدأ، وتيمة حب، وزى الهوا، وجيران الهنا، والخواجة عبدالقادر، وصابر يا عم صابر، وأندلسية، ومافيا، وعارفة، والبخيل وأنا، و١٠٠ سنة سينما، وعم أحمد، وفيها حاجة حلوة».

كما قدم الموسيقار الكبير عازفة الكمان أميرة أحمد للجمهور، التى عزفت على الآلة لحن «الداعية».

وأعرب عمر خيرت خلال لقائه الحصرى مع قناة «الحياة» قبل الحفل، عن سعادته البالغة بحفله فى المهرجان، مشددًا على أن القناة أظهرت القوى الناعمة لمصر، ومكنت الجميع من متابعة الفن المصرى، مضيفًا: «برافو قناة الحياة».

وتابع: «سعيد بلقاء جمهور مهرجان القلعة، وهو جمهور قريب للغاية إلى قلبى، وأنتظر لقاءه من العام للآخر»، مشيرًا إلى أنه سيقدم مقطوعة موسيقية جديدة فى الحفل الختامى، تحمل اسم حفيدته «حبيبة»، ويهديها إليها.

وشدد على أن المهرجان يعنى له الكثير، وحرص على المشاركة فيه منذ انطلاق نسخته الأولى، مختتمًا بقوله: «المهرجان شامل وفائدته كبيرة لمصر ولقوتها الناعمة».

رئيس الأوبرا: نطمح لتنظيم المهرجان طوال الصيف وفى أماكن مختلفة

وصف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الدورة الـ٣١ لمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء بـ«الدورة الموفقة»، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنظيمها ودعمها، بداية من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والداخلية «شرطة السياحة».

وقال «داغر»، خلال استضافته فى قناة «الحياة»: «مسئولو هذه الجهات قدموا كل الدعم الممكن لتيسير دخول وخروج الجمهور، وكان الجميع فى سعادة بالغة، ولم يواجه أى منهم عناءً فى الصعود أو النزول».

كما وجه الشكر للقائمين على المهرجان من الإداريين فى دار الأوبرا، مشددًا على أن «هناك مجهودًا كبيرًا بُذل، سواء قبل وأثناء التحضير للمهرجان، مرورًا بتنظيم الفعاليات نفسها».

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية: «سعداء بأن الجمهور تمتع بهذه الدورة من مهرجان القلعة، الذى أرى أننا نحتاج لتنظيمه عدة مرات فى السنة»، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة «الحياة»، اللتين أسهمتا فى نقل فعاليات الأوبرا لكل الجمهور فى مصر والوطن العربى والعالم.

وواصل: «أستقبل اتصالات من كل أنحاء العالم تشيد بالصورة الممتعة لمهرجان القلعة على قناة (الحياة)، وكيف أن لدينا ذراعًا إعلامية قوية استطاعت الترويج الجيد لهذا الحدث الفنى، أمام العالم كله وليس فى الوطن العربى فحسب».

وشدد على أن «حالة السعادة التى نراها من الجمهور تستحق أن ننظم مهرجان القلعة فى وقت أكبر، فطموحى ألا يكون المهرجان ١٠ أو ١٢ يومًا فقط، بل يكون طوال الصيف، كما أطمح ألا يكون فى القلعة فقط، لكن فى عدة أماكن فى نفس التوقيت خلال الفترة المقبلة».