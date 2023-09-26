الحرية المصرى يبدأ حملة لجمع توكيلات دعم ترشح السيسى للانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى عن بدء فعاليات حملة "المسيرة والمسار.. لدعم التنمية والاستقرار" لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها ٥ أكتوبر المقبل؛ وانعقادها في شهر ديسمبر القادم.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى إن قيادات وكوادر وأعضاء حزب الحرية يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضارى أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات قانونية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

وأوضح أن التوكيلات القانونية سيتم تجميعها في أمانة كل محافظة؛ ثم تسليمها بشكل مجمع الى المقر الرئيسى للحزب بشارع قصر النيل ؛ ميدان طلعت حرب بالقاهرة؛ تمهيدا لتسليمها للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف د. ممدوح محمد محمود أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى توجهوا الى مقر مجلس النواب لعمل توكيلات دعم وتأييد لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى على جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة (المسيرة والمسار) لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لتحقيق آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.

مواعيد إجراء الانتخابات

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الإثنين، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.

وقال رئيس الهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 45 لعام 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لعام 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وموافقة مجلس الهيئة، جرى تحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى خارج مصر، الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، أما أيام التصويت في الداخل، فستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 شهر ديسمبر.

ولفت إلى أنه في حال كانت هناك جولة إعادة ستجرى خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد من 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من شهر يناير لعام 2024.