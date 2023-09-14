الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري" يُشيد بدور مصر الداعم للأخوة الأشقاء بليبيا والمغرب

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وارسال عدد من الجنود لتوصيل المساعدات بأنفسهم مما يعبر عن اهتمامه البالغ بما وقع هناك.

وأكد الأمين العام للحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يغفل أبدا عن مشكلات الدول العربية بطول مدة رئاسته، وكان خير دعم وسند للأخوة الأشقاء في جميع المشكلات التي واجهتهم، وكان دائما يضرب مثلا حيًا لوحدة الدول العربية ودور مصر الرائد في القضايا العربية.

الرئيس السيسي يضرب مثلًا حيًا لوحدة الدول العربية 

وتابع النائب في تصريحات له، أن مصر تسعى دائما بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحسين الأوضاع بالدول العربية والوقوف بجانبهم وفتح أبوابها للجميع لكي تكون الدار الكبيرة التي تلم شمل جميع الأشقاء العرب بين احضنها.

وتقدم الحزب، بخالص التعازي لأهالي شهداء حادث الزلزال الأليم الذي وقع في المغرب، وشهداء العاصفة دانيال  فى ليبيا، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين من الأشقاء من الدولتين، وعودتهم إلى محبيهم وذويهم في اقرب وقت.

النائب أحمد مهني الحرية المصري السيسي المساعدات الإنسانية ليبيا

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس