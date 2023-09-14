"الحرية المصري" يُشيد بدور مصر الداعم للأخوة الأشقاء بليبيا والمغرب

أشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وارسال عدد من الجنود لتوصيل المساعدات بأنفسهم مما يعبر عن اهتمامه البالغ بما وقع هناك.

وأكد الأمين العام للحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يغفل أبدا عن مشكلات الدول العربية بطول مدة رئاسته، وكان خير دعم وسند للأخوة الأشقاء في جميع المشكلات التي واجهتهم، وكان دائما يضرب مثلا حيًا لوحدة الدول العربية ودور مصر الرائد في القضايا العربية.

الرئيس السيسي يضرب مثلًا حيًا لوحدة الدول العربية

وتابع النائب في تصريحات له، أن مصر تسعى دائما بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحسين الأوضاع بالدول العربية والوقوف بجانبهم وفتح أبوابها للجميع لكي تكون الدار الكبيرة التي تلم شمل جميع الأشقاء العرب بين احضنها.

وتقدم الحزب، بخالص التعازي لأهالي شهداء حادث الزلزال الأليم الذي وقع في المغرب، وشهداء العاصفة دانيال فى ليبيا، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين من الأشقاء من الدولتين، وعودتهم إلى محبيهم وذويهم في اقرب وقت.