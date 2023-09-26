وزير التعليم العالى يكشف تفاصيل أول مبادرة لربط الابتكار بالصناعة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل أول مبادرة في التعليم العالي لربط الابتكار بالصناعة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدم وزير التعليم العالي خلال جلسة “بناء الإنسان” بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مقطع فيديو يوضح تفاصيل المبادرة، إذ إنها أضخم برنامج بين الطلاب الجامعات المصرية في البحث العلمي والابتكار بتمويل ودعم يصل إلى 50 مليون جنيه.

وتقرر فتح باب التقديم في الفترة من 22 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.