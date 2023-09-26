الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التعليم العالى يكشف تفاصيل أول مبادرة لربط الابتكار بالصناعة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشور

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل أول مبادرة في التعليم العالي لربط الابتكار بالصناعة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدم وزير التعليم  العالي خلال جلسة “بناء الإنسان” بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مقطع فيديو يوضح تفاصيل المبادرة، إذ إنها أضخم برنامج بين الطلاب الجامعات المصرية في البحث العلمي والابتكار بتمويل ودعم يصل إلى 50 مليون جنيه.

وتقرر فتح باب التقديم في الفترة من 22 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أول مبادرة في التعليم العالي ل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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