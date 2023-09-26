إحالة متهم بتزوير عملات فى الهرم للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلًا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بترويج نقود مزيفة بمنطقة الهرم في الجيزة.

كانت النيابة العامة قد كلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لنقود مزيفة بمنطقة الهرم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بعد إعداد كمين له وضبط بحوزته مبلغ مالي 100 دولار مزيفة، وبمواجهته اعترف بحيازته النقود للنصب على المواطنين، الراغبين في استبدال العملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.