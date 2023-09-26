الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مروّج عملات مقلدة عبر الإنترنت في الشرقية

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى بزعم تسويق عملات محلية مقلدة.

أكدت التحريات قيام طالب بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة زعم من خلالها امتلاكه وإدعائه بتسويق عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً "على خلاف الحقيقة".

وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم فى نشاطه الإجرامى وبفحص الهاتف تبين احتوائه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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