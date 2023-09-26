3 آلاف متر التهمتها النيران.. لجنة لحصر خسائر مصنع الملابس المحترق بالعبور

قررت نيابة العبور تشكيل لجنة فنية لفحص أسباب حريق مصنع الملابس الجاهزة، مساء أمس، بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور في محافظة القليوبية وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحريق، فيما طلبت النيابة الملف الإنشائي للمصنع لمراجعة وسائل الأمن بالمصنع والوقوف على التراخيص.

فيما كشفت المعاينة التي قامت بها النيابة أن المصنع مقام على مساحة ٣٣٠٠م٢، ويتكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وقد شب الحريق بالطابقين الثاني والثالث وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمصنع كاملا.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، حيث تم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء، بالإضافة إلى 2 خزان استراتيجي سعة 35 طنا ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجدا مكثفا لسيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظات المنوفية والشرقية والقاهرة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع محل الحريق مرخص يقع على مساحة 3300م2 ويضم دورا أرضيا وثلاثة أدوار علوية، ونشب الحريق بالدورين الثاني والثالث وأسفر الحريق عن إصابة 8 عمال باختناق وتم إسعافهم في مكان الحريق.

وتوجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والعميد هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية العبور، لمكان الحريق.

وأكد المحافظ أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة تعاملت بشكل سريع مع الحادث وتمت السيطرة وإطفاء الحريق.