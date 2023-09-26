الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"جهاز القرى السياحية" يطرح 3 مناقصات بمركز مارينا العلمين السياحي

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صورة

أعلن المهندس  خالد سرور  رئيس جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالي، عن طرح 3 مناقصات  بمركز مارينا العلمين السياحي لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 

وأوضح أن المناقصة الأولى تتضمن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وتأمين بيارات الصرف وخطوط الطرد لها وشبكات وخطوط وانحدار الصرف الصحي استعداداً لاستقبال فصل الشتاء، موضحاً أن المناقصة الثانية تتضمن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وتأمين محطات معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة وروافع وخرانات المياه المعالجة، وبينما تتضمن المناقصة الثالثة تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وتأمين منظومة مياه الشرب بملحقاتها.

وأفاد رئيس جهاز القرى السياحية أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقابل دفع مبلغ 399 جنيهًا لكل مناقصة من المناقصات الثالثة على حدة، وذلك من مقر الجهاز في مركز العلمين السياحي بوابة رقم 4 بالكيلو 102 طريق إسكندرية مطروح الساحلي. كما أشار إلى أن يتم تقديم العطاء في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز القرى السياحية، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حدة.

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شروط رسو المناقصات وقيمة التامين الابتدائي لكل مناقصة 

وأشار إلى ضرورة إرفاق تأمين ابتدائي بقيمة 150000 جنيه للمناقصة رقم 1، وتأمين ابتدائي بقيمة 120000 جنيه لكل من المناقصة الثانية والثالثة، وذلك على حدة. ويتم استكمال التأمين بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الفوز بالمناقصة كتأمين نهائي لكل من المناقصات على حدة.

تفاصيل انعقاد جلسة الاستفسارات وفتح المظاريف 

وأضاف أنه ستعقد جلسة الاستفسارات في مقر الجهاز في الساعة العاشرة صباحًا للمناقصة الأولى يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023، والمناقصة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، والمناقصة الثالثة يوم 11 أكتوبر 2023. وسيتم عقد جلسة فتح المظاريف الفنية في الساعة 12 ظهرًا في مقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، والمناقصة الثالثة يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

وأضاف أيضًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الأولى هي فئة الأعمال الصيانة والتشغيل لمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة. أما فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الثانية فهي فئة تنفيذ أعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة. وأشار إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين المؤهلين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في وقت لاحق.

جهاز القرى السياحي طرح 3 مناقصات استعدادا لاستقبال فصل الشتاء

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