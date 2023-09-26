الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيب: قطاع الصحة شهد نهضة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، عن مبادرات الدولة بمجال الصحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر خالية من "فيروس C" 

وقال رئيس أقسام الباطنة والمناعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر شهدت نهضة كبيرة في قطاع الصحة والتي ظهرت خلال المبادرات الرئاسية والتي جاء على رأسها مبادرة القضاء على "فيروس C"، خاصة أن مصر سابقًا كانت تحتل المركز الأول على مستوى العالم في الإصابة بفيروس سي، لكن حاليًا لم يعد لـ"فيروس C" وجود في مصر.

وتابع، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتجربة مصر في القضاء على "فيروس C" والتي تمت بأيدي أطباء مصريين وأدوية مصرية، وبالتوازي مع مبادرة القضاء على "فيروس C" تم متابعة ورصد الأمراض غير السارية (الأمراض المزمنة) من خلال عمل الإجراءات والتحاليل اللازمة لها وصرف الأدوية بالمجان، كل هذا بجانب الاهتمام بمختلف فئات المجتمع وعلى رأسهم المرأة والطفل.

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