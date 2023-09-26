الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 5 متهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالشروق

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة  محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه.

وضبط بحوزتهم 111 هاتف محمول، 9 سماعات، مبلغ مالى، سلاح أبيض، كما تم ضبط سيدة "تعمل لدى إحدى السيدات؛ لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها بالشروق" والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية، مالك محل مصوغات ذهبية، أمكن ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

عين شمس سرقة محل الهواتف المحمولة محل مصوغات ذهبية

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