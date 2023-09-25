الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى المرج للجنايات

متهم
متهم

قررت نيابة المرج إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة المرج

مصاب بجرح نافذ

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بشكوى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك"، وهاتفه المحمول كرهاً عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، ما نتج عنه إصابته ولاذا بالفرار.

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وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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