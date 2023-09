تعرف على القصة الكاملة لسقوط صوفيا لورين وإصابتها بكسور خطيرة

أكد وكيل أعمال صوفيا لورين الحائزة على جائزة الأوسكار، أنها خضعت لجراحة عاجلة بعد سقوطها في منزلها بسويسرا.

ووفقا لما جاء في تقرير لصحيفة “الديلي ميل ” البريطانية فأن المرأة البالغة من العمر 89 عامًا سقطت في حمام منزلها وأصيبت بكسور خطيرة، وخاصة عظم الفخذ، مما استوجب إجراء “جراحة عاجلة”.

وأكد ممثل صوفيا أيضًا أن ابني لورين، كارلو وإدواردو بونتي، كانا بجانب سريرها.

كانت الممثلة الإيطالية الحائزة على جائزة الأوسكار متزوجة من المنتج السينمائي كارلو بونتي الأب من عام 1966 حتى وفاته في عام 2007.

خلال مسيرتها المهنية اللامعة، لعبت صوفيا دور البطولة أمام عظماء هوليوود بما في ذلك مارلون براندو وفرانك سيناترا وكاري غرانت - الذين رفضت عرض زواج منهم بعد ظهورهم معًا في فيلم The Pride And The Passion عام 1957.

أدت دور سيسيرا في فيلم Two Women عام 1960، من إخراج فيتوريو دي سيكا، إلى حصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة وجعلها أول ممثلة أو ممثلة تفوز بجائزة الأوسكار عن أدائها باللغة الأجنبية.

في عام 1990، فازت لورين أيضًا بجائزة فخرية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لكونها "واحدة من الكنوز الحقيقية للسينما العالمية" التي كانت لها "مهنة غنية بالعروض التي لا تنسى" وأضافت "بريقًا دائمًا" إلى الصناعة.

ظهرت أخبار عن حالة صوفيا يوم الاثنين وشاركها الفريق في سلسلة مطاعمها التي تحمل عنوانًا ذاتيًا، والذين شاركوا الأخبار على صفحتهم على Instagram.

وجاء في البيان: "تسبب سقوطها في منزلها في جنيف اليوم في إصابة السيدة لورين بكسور في الورك. بعد إجراء العملية الجراحية بنتيجة إيجابية، سيتعين عليها الآن مراقبة فترة قصيرة من التعافي واتباع طريق إعادة التأهيل، لحسن الحظ أن كل شيء سار للأفضل وستعود السيدة معنا قريبًا جدًا. ينتهز الفريق بأكمله في مطعم صوفيا لورين هذه الفرصة ليتمنى لها الشفاء العاجل.

وقد امتلأ المنشور الذي أعلن عن أخبار جراحة صوفيا بدعم من معجبيها المخلصين، متمنيا للنجمة الشفاء العاجل.

وكان من المقرر أن تفتتح صوفيا فرعًا رابعًا لسلسلة مطاعمها في باري بإيطاليا يوم الثلاثاء. وكان من المقرر أيضًا أن يحصل المواطن الإيطالي على الجنسية الفخرية من المدينة.تم إلغاء الأحداث جنبًا إلى جنب مع ارتباطاتها العامة القادمة الأخرى.

ظهرت صوفيا مؤخرًا في فيلم The Life Ahead لعام 2020 على Netflix، من إخراج ابنها إدواردو، والذي فازت به بجائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل ممثلة. تلعب صوفيا دور أحد الناجين من الهولوكوست الذي يرتبط بمهاجر نيجيري يبلغ من العمر 12 عامًا.

وفي حديثها لموقع Ew.com ، أوضحت: "أنا أحب السينما كثيرًا. أريد أن أستمر في القيام بذلك إلى الأبد. أعلم أنه من الصعب العثور على قصص جيدة، لكن في بعض الأحيان أقع في حب القصص الصحيحة. أنوي صناعة الأفلام إلى الأبد.

في وقت سابق من هذا العام، تم اختيار صوفيا كواحدة من أعظم 50 فيلمًا لسينما هوليود الكلاسيكية في AFT. وهي الممثلة الحية الوحيدة في القائمة، من بين أفلامها الأكثر شهرة "امرأتان" (1961) و"أمس واليوم وغداً" (1963).

فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1961 عن أدائها في فيلم الدراما الحربية "امرأتان"، عند حصولها على الجائزة، أصبحت أول ممثلة تحصل على جائزة الأوسكار عن أداء لم يكن باللغة الإنجليزية، وكان آخر ظهور علني لورين في عرض أزياء أرماني في البندقية يوم 2 سبتمبر، والذي أقيم خلال مهرجان البندقية السينمائي الثمانين.

وبدت صوفيا فاتنة كالعادة عند وصولها إلى مهرجان السينما في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أيام من عيد ميلادها التاسع والثمانين.

واحتفلت النجمة بعيد ميلادها الـ 89 عامًا في 20 سبتمبر الماضي صاحبة والذي يصادف اليوم عيد ميلادها فإن رقمها لا يؤثر على المشاعر الشبابية التي تشعر بها بداخلها.

وقالت : في بعض الأحيان عندما أقول إنني أبلغ من العمر ٨٩ عامًا، لا أصدق ذلك.. "أشعر بأن عمري 20 عامًا".