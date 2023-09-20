في عيد ميلادها.. ماذا تعلمت صوفيا لورين من الحياة؟

العمر ليس سوى رقم، وبالنسبة للممثلة صوفيا لورين الحائزة على جائزة جولدن جلوب 5 مرات وصاحبة الـ٨٩ عامًا والذي يصادف اليوم عيد ميلادها فإن رقمها لا يؤثر على المشاعر الشبابية التي تشعر بها بداخلها.

في بعض الأحيان عندما أقول إنني أبلغ من العمر ٨٩ عامًا، لا أصدق ذلك.. "أشعر بأن عمري 20 عامًا".

لورين التي استعادت تاجها كواحدة من أكثر السيدات الرائدات إنتاجًا في السينما عندما لعبت دور إحدى الناجيات من الهولوكوست في فيلم Netflix "الحياة المقبلة" الذي عرض منذ حوالي ثلاث سنوات.

واصلت مشاركة حكمة الدروس الستة الرئيسية التي تعلمت الالتزام بها على مر السنين ساعد في جعل حياتها جميلة.

"عندما أنظر إلى المرآة، أشجع نفسي.. أنا لا أسأل: هل أنت عظيم؟ أو هل أنت جميلة؟ لا! إنه ما أشعر به في الداخل، وكم أنا سعيدة..هذا هو ما يهم"، أشارت إليها الأيقونة الإيطالية كقاعدة أساسية لها.

ومضت لورين الحائزة على جائزة الأوسكار في فيلم الحرب العالمية الثانية الكلاسيكي "امرأتان"، والتي تقيم في سويسرا، لتقول إن الحفاظ على اتصال وثيق مع أطفالها وأحفادها كان العنصر الأعظم التالي في فوزها الرسمي.

لدى كل من ابني طفلان، لكنني بعيدة في جنيف، سويسرا، لذلك نتحدث عبر الهاتف ونرسل الصور، أحاول فقط أن أحظى بلحظة السعادة، حيث ننتظر جميعًا غدًا أفضل".

تحاول لورين تذوق الأشياء الصغيرة والتخلص من السلبية، واصلت لورين الفضل في إيمانها بالشيخوخة بشكل طبيعي كوسيلة لتعزيز فرحتها الداخلية، تقول "مالمشكلة إذا تغير جسدك وشعرت أنك شخصًا آخر إذا كنت سعيدًا من الداخل؟.. أنا أحب ما لدي.. أنا معجب بنفسي".

وفي ختام إرشاداتها لحياة طيبة، أشارت لورين التي توفي زوجها كارلو بونتي عن عمر يناهز 94 عامًا في يناير 2007 إلى التزامها الثابت بـ"قبول ما هو موجود".

وقالت: "شعرت بحزن شديد عندما توفي زوجي لأنه لا يمكنك التغلب على هذا النوع من الشعور.. في كل مرة تفكر فيها، هناك لحظة من الوحدة، وهي لحظة قوية للغاية، ولكن هذه هي الحياة".

ولدت لورين في روما في جناح خيري للأمهات غير المتزوجات، ونشأت في فقر مدقع على يد ممثلة طموحة، بعد فوزها بجائزة "ملكة جمال الأناقة" في مسابقة ملكة جمال إيطاليا عام 1950، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى لاحظ صانعو الأفلام جمال لورين الروحاني.