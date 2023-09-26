الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلادها.. محطات مهمة في حياة سيرينا ويليامز

سيرينا ويليامز
سيرينا ويليامز

تحتفل الأسطورية سيرينا ويليام بعيد ميلادها الثاني والأربعين، اليوم 26، فهى واحدة من أعظم لاعبي التنس في كل العصور.

ربما تعلم بالفعل أنها فازت بـ 39 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، ولكن بقدر ما هي مذهلة كلاعبة تنس فهي إنسانة رائعة بنفس القدر بعيدًا عن الملعب.

فيما يلي ست حقائق ممتعة عن سيرينا ويليامز قد لا تعرفها:

الصناديق الأولمبية 


تتكون ألقاب ويليامز الـ39 في البطولات الأربع الكبرى من 23 لقبًا فرديًا للسيدات، و14 لقبًا زوجيًا للسيدات، ولقبين للزوجي المختلط.

لديها أيضًا أربع ميداليات ذهبية أولمبية باسمها واحدة في الفردي وثلاث في زوجي السيدات.

 

العمل يلتقي بالمتعة


التقت ويليامز بزوجها المؤسس المشارك لموقع Reddit أليكسيس أوهانيان في مقهى بإيطاليا في عام 2015.

على الرغم من أن المحادثة كانت متعلقة بالعمل لكن الثنائي على الفور ذهبا في موعد بعد فترة وجيزة، واليوم يبذلون جهدًا فعليًا لإبقاء مشاريعهم منفصلة "نحن نحاول إبقاء العمل منفصلاً.. لكن هناك أشياء تطرأ، حيث نتحدث عن الأعمال التجارية في المنزل ولكننا نحاول إبقاء أعمالنا منفصلة قدر الإمكان".

 

كرة القدم الأمريكية
تمتلك ويليامز وشقيقتها فينوس حصة في فريق Miami Dolphins NFL، فعلى الرغم من أنها تمثل حصة أقلية، إلا أنه يقال إنها جلبت اهتمامًا متزايدًا للفريق ورفعت من مكانته.

 

سيدة أعمال عن ظهر قلب


بعيدًا عن التنس تعتبر ويليامز سيدة أعمال شغوفة بالفطرة، لديها خط أزياء خاص بها، S by Serena، وأيضًا شركة رأس المال الاستثماري الخاصة بها، Serena Ventures، حيث معت الشركة مؤخرًا 111 مليون دولار من الأموال الافتتاحية للاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

 

أول مليارديرة رياضية


من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح ويليامز أول مليارديرة رياضية في التاريخ، حيث أن هناك ستة رياضيين فقط وصلوا إلى هذه المكانة وهم تايجر وودز وكريستيانو رونالدو، وليبرون جيمس، وليونيل ميسي، وروجر فيدرر، وفلويد مايويذر، ووفقا لمجلة فوربس فإن ويليام يسير على الطريق الصحيح.

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