"أهلا بملاكي الجميل".. سيرينا ويليامز تعلن إنجاب طفلتها الثانية

أعلنت نجمة التنس سيرينا ويليامز، أمس الثلاثاء، عن ولادة ابنتها الثانية، أديرا ريفر أوهانيان من زوجها أليكسيس أوهانيان.

إعلان ولادة ابنة سيرينا ويليامز

ونشرت لاعبة التنس المتقاعدة 41 عامًا، مقطع فيديو على تطبيق TikTo أظهرت الأم وهي تحمل طفلها حديث الولادة بينما كانت تجلس بجوار زوجها وابنتها الكبرى أولمبيا.

ورافق الفيديو كلمات “أهلاً بملاكي الجميل” ومقطع صوتي من أغنية جميلة.

وأكد أوهانيان أيضًا الخبر وكشف عن اسم ابنتهما في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به "مرحبًا، نهر أديرا أوهانيان.. أنا ممتن للإبلاغ عن أن منزلنا يتعاون مع الحب: فتاة حديثة الولادة سعيدة وبصحة جيدة، وأم سعيدة وبصحة جيدة.. أشعر بالامتنان".

أوهانيان يشكر الجميع

وقال أوهانيان، إن ويليامز قدمت له هدية أخرى لا تضاهى وشكر جميع الطاقم الطبي الرائع الذي أعتنى بزوجته وابنته.

وكانت ويليامز في يوليو، أعلنت أنها ستلد طفلة في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، حيث انضمت إليها العائلة والأصدقاء في حفل الكشف عن جنس الجنين، كما أقامت حفلة أخرى مكتملة بعلاجات السبا بما في ذلك علاجات الوجه وتدليك القدمين.

وكشفت النجمة عن حملها في منشور على موقع إنستجرام أظهر إطلالتها هي وأوهانيان في حفل Met Gala لعام 2023، مع تعليق يقول: "لقد تمت دعوتنا نحن الثلاثة إلى حفل Met Gala".

نبذة عن حياة سيرينا ويليامز

ولدت سيرينا ويليامز في 26 سبتمبر 1981 في ساجينو بولاية ميشيغان لوالدها ريتشارد ويليامز وأوراسين برايس، كانت الأصغر بين الأشقاء الخمسة وجميعهن أخوات، كان لديها ثلاث غير شقيقات يتوند وليندريا وإيشا برايس من جانب والدتها وأخت واحدة كاملة فينوس ويليامز.

كانت سيرينا لاعبة التنس الوحيدة التي حققت مسيرة ذهبية في البطولات الأربع الكبرى (الفردي والزوجي)، وفازت بـ 39 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى: 23 في الفردي، و14 في الزوجي للسيدات، و2 في الزوجي المختلط.

سجلها في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى يضعها في المرتبة الثالثة على قائمة جميع الأوقات والثانية في العصر المفتوح.

اعتزلت سيرينا العام الماضي وسط هتافات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.