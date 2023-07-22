بولندا تمنع لاعبة التنس الروسية "زفوناريفا" من دخول أراضيها

أعلنت السلطات البولندية، اليوم السبت، منع اللاعبة الروسية، فيرا زفوناريوفا، من الدخول إلى بولندا للمشاركة في دورة وارسو للتنس.

ونشرت وزارة الداخلية البولندية بيانا جاء فيه: "بتاريخ 21 يوليو قام حرس الحدود البولندي بمنع لاعبة تنس روسية".

وأضافت الداخلية البولندية: "حاولت فيرا زفوناريوفا دخول بلادنا، وبحوزتها تأشيرة صادرة من فرنسا من خلال رحلة قادمة من بلجراد".

وقالت السلطات البولندية إن اللاعبة التي كان من المتوقع أن تشارك في دورة وارسو، التي تنطلق يوم الاثنين القبل، بقيت عالقة في منطقة الترانزيت في مطار وارسو لساعات عدة قبل أن تستقل طائرة متوجهة الى بودجوريتشا (عاصمة مونتينيجرو) في تمام الساعة 12 من اليوم السبت.

وبحسب وزارة الداخلية البولندية، فإن اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما، مدرجة على لائحة الأشخاص غير المرغوب بهم في بولندا، حيث لم يسمح لها بالمرور من قبل حرس الحدود "لأسباب تتعلق بأمن الدولة"، بحسب المصدر نفسه.

إجراء في إطار العقوبات المفروضة على روسيا

وسبق أن منعت السلطات البولندية، مواطنين روس من دخول أراضيها؛ حيث منعت شركة الطيران الوطنية البولندية يوم 25 أبريل الماضي، لاعبة كرة المضرب الروسية فيتاليا دياتشينكو من الصعود على متن إحدى طائراتها، معللة قرارها بالقيود التي فرضتها وارسو على تنقل المواطنين الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وزعمت دياتشينكو (32 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي أنها مُنعت من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية البولندية من القاهرة إلى نيس عبر وارسو بسبب جنسيتها، مما أجبرها على التغيب عن دورة في فرنسا.

وأكدت شركة الخطوط الجوية البولندية في بيان حينها، أن "لا يمكنها قبول مواطن من الاتحاد الروسي على متن رحلتها".

وتشمل القيود المفروضة على حركة المواطنين الروس "معابر المطارات، بما يتعلق بمواطني الاتحاد الروسي المسافرين من خارج منطقة تأشيرات الدخول شنجن".

وفرضت وارسو، الداعمة الرئيسية لكييف، قيوداً على السفر في سبتمبر الماضي كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.