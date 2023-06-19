"الأولمبية" تهنئ اتحاد التنس بفوز ميار شريف ببطولة فالنسيا المفتوحة

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، بفوز ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بإسبانيا.

ونجحت ميار شريف في تحقيق لقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس بعد الفوز في المباراة النهائية علي الإسبانية ريبيرا باسولس بنتيجة 2-0، بعد أداء مميز ومشرف طوال مباريات البطولة واستمرار تحقيق النتائج المميزة ورفع راية مصر في جميع المحافل الدولية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية، بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق، كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.