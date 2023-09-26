الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل وسائق حاولا ترويج 4.5 كيلو حشيش وشابو وهيدرو في التجمع

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهمين بالاتجار في المخدرات  في التجمع الخامس بالقاهرة.

 تفاصيل المضبوطات

و تبين ضبط سائق وعامل بوفيه وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام ، 3 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة بقصد الإتجار.

المخدرات سائق وزارة الداخلية القاهرة المواد المخدرة

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